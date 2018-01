Saates „Eesti parim pagar“ selgusid pingelise lahingu järel finalistid, kes pääsevad võistlema finaali parima pagari tiitlile. Poolfinaal oli pühendatud Eesti sajandale sünnipäevale. Külaliskohtunikeks olid Grete Paia ja Jüri Pootsmann. Saatest langes välja Patrik, finaalis lähevad vastamisi maitsetevõlur Triinu ja õde-venda Kristiina ning Stanislav.

Esimeseks ülesandeks oli küpsetada meistriteos, mis sisaldab mõnd mereelukat. Tehnilises ülesandes tuli tegemist teha Schwarzwaldi koogiga. Kohtunikke ootas muljetavaldav vaatepilt, üks ilusam kui teine.

Stanislavi kook oli hästi lõigatav ning Jüri Pootsmann oli valmis ära sööma kogu selle ulmeliselt suure tordi. Kohtunikud kinnitasid, et tort on veatu. Patriku tort oli ülearu kõrge ja biskviidid veidi liiga paksud – pole päris see, mis peaks. Triinu tordis oli Jüri meelest ilusti paigas maitsebalanss. Ants aga kurtis, et värskust on puudu. Kristiina tordi biskviidid olid Angeelika sõnul veidi vähe ahjus olnud – see annab tordile aga erilise mahlasuse.