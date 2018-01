USA saatejuhid nagu Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Trevor Noah ja teised on üksteisega sõbralikus võistluses. Kes neist saab president Trumpilt kätte Võltsuudiste auhinna? Kas üritus üldse toimub?

Rahvasuus hüüdnime Fakey'd (Fake - võlts, ingl. k) saanud ürituse kohta pole just palju teada. President kuulutas selle välja 3. jaanuaril, lubades välja kuulutada „aasta kõige ebaausama ja korrumpeerunud meedia auhinnad“. See pidi esialgu aset leidma 8. jaanuaril, Washingtoni aja järgi kell viis õhtul.

7. jaanuaril kuulutas kuulutas ta, et lükkab ürituse siiski 17. jaanuari peale, lubades „luuseritele“ Võltsuudiste auhindu (Fake News Awards ingl. k.) kallutatuse ja kehva reporteritöö eest.

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated!