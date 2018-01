Tallinna ringkonnakohtus jätkub Autorollo pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki poolt Rain Rosimannuse, Siim Roode, NJORD Advokaadibüroo OÜ ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu esitatud hagi arutelu. Jutt on kahjuhüvitise ja viivise solidaarsest väljamõistmisest.

Majandusraskused ei läinud siiski talle kuulunud transpordiettevõttest mööda. 2011. aasta kevadel kuulutati talle kuulunud firmale Autorollo välja pankrot. 2012. aasta lõpus esitasid pankrotihaldurid kohtusse tsiviilhagi, nõudes Rosimannustelt, Autorollo asju ajanud Siim Roodelt ja kahelt firmalt välja ligikaudu 580 000 eurot, väites, et kostjad kahjustasid võlausaldajate huve ja kantisid Autorollo vara firmast välja. Rööbiti tsiviilasjaga alustas prokuratuur ka kriminaalmenetlust maksejõuetuse põhjustamise kahtlustuses, kuid sellest silmusest õnnestus Rosimannustel siiski pääseda.

16. juunil 2016 mõistis Harju maakohus Pentuse ja Roode süüdi OÜ Autorollo maksejõuetuse põhjustamises ja veel mõnes kergemas kuriteos. Pentust karistati tingimisi kaheaastase vangistusega kolmeaastase katseajaga. Roode sai aga 7644 euro suuruse rahalise karistuse.

1. detsembril 2016 tühistas Tallinna ringkonnakohus Harju maakohtu otsuse ja Roodest sai vaid Pentuse kui Autorollo maksejõuetuse peapõhjustajale kaasaaitaja. Roode karistus tõusis aga 12 230 eurole.

Ringkonnakohtu sõnul oli Roode roll kuritegude toimepanemisel märksa suurem kui Pentusel. Tal oli liidriroll ning ta töötas välja kuriteoskeemi ja organiseeris selle täitmist.

Kolmapäeval ringkonnakohtus tsiviilkolleegiumi ees hagejaid esindava vandeadvokaat Üllar Talviste sõnul pole tema praktikas varem ette tulnud, et kaasaaitajal oleks olulisem roll kuriteo sooritamisel kui peasüüdistataval. Ringkonnaohus jättis kriitilise torke tähelepanuta, kuid kriminaalasjas tehtud otsus ja kaks hagejate seisukohalt olulist e-kirjavahetust Rosimannuste ja Roode vahel pandi tsiviilasja materjalide juurde.

Hagejaid esindavad advokaadid on veendunud, et kuigi Rain Rosimannust ja tema naist Keitu pole õnnestunud Autorollo maksujõuetuse põhjustamises kriminaalkorras süüdlaseks teha, siis tsiviilasjas on nende süü ilmselge. Kostjate esindajad peavad seda muidugi absurdseks.

Autorollo pankrotihaldurite tsiviilhagi on pärast 27. juuni 2014 maakohtu otsust juba kahel korral Tallinna ringkonnakohtu ja riigkohtu vahet pendeldanud. Nüüd on siis taas ringkonnakohtu kord, mis tõi paarkümmend kirglikku juristi ja mõne niisama kiibitseja väikesesse väljakannatamatult umbsesse kohtusaali. Kostjate esindajad kiirustasid, et asjaga lõpuks ometi ühele poole saada. Hagejatel polnud selle vastu midagi, aga nad tahaksid katastroofiliselt kokku kuivanud kahjunõude summast midagi ikkagi kätte saada.

Kohus tegi poolte esindajatele ettepaneku leida kompromiss. Kas siis kõik koos või eraldi, aga 90 000–100 000 eurot tunduks vähemalt kohtule reaalne. Keit Pentus-Rosimannust esindav advokaat Toomas Vaher ütles, et tema klient ei kavatse küll midagi maksta ja seega kandku hagejad heaga menetluskulud. Pankrotihaldur Martin Krupi sõnul võiks 200 000 euro peale tõusva kompromissi puhul kas või kohe käed lüüa.