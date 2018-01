„Kaheksa tundi tulin selle laevaga üle lahe Helsingist Tallinna,“ näitab kunstnik Karel Koplimets oma kätetööd, mida on juba pool aastat eksponeeritud Kumu aatriumis. Väikese laeva nimi on Ale ehk allahindlus. Karel ehitas selle ligikaudu 5000 tühjast õlle- ja longeropurgist, mille ta kogus Soomest, kuid mis olid Eesti maksumärkidega.

Idee ehitada õllepurkidest laev sündis Karel Koplimetsa sõnul umbes aasta tagasi, kui ta nägi Tallinnas kaubanduskeskuse parklas Soome numbrimärgiga autot, mis oli pilgeni täis kilekotte tühjade Eestist ostetud õllepurkidega – küllap selleks, et need siin taarapunkti viia. „Soomes ei saa ju seda teha. Siis ma mõtlesingi, et toon vähemalt osa purke laeva kujul tagasi,“ muigab Karel, kelle installatsioon „Juhtum nr. 13. Oodates taarast laeva“ tervitas eile ka Kumu kunstimuuseumis toimunud „Eesti vabariik 100“ kunstiprogrammi ametliku avaürituse osalejaid.