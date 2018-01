Tulekahjus kodu kaotanud pereema: „Lootsin, et on rohkem aega. Filmides jõuavad päästjad ikka midagi päästa.“

4 fotot

KODU HÄVIS: Marily Martinsoni sõnul võttis tulekahju kogu elamise ning taastada pole midagi. Tuleb alustada otsast. „Ongi nii, et oleme kõigest ilma. Lootsin, et on rohkem aega. Filmides jõuavad päästjad ikka midagi päästa,“ räägib Martinson.. (Teet Malsroos)