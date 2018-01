Ameerika tuntuima kiirsöögiketi esimese söögikoha avamist Tallinna vanalinnas võib vaadelda ka lääneliku elustiili kannakinnitusena vaevalt nelja-aastases iseseisvuse taastanud Eestis.

1940. aastal asutatud McDonald’s on maailma juhtiv kiirtoitlustusfirma, mille tegevuslitsentsi ja kaubamärki kasutab praegu 34 000 söögikohta 119 riigis. USAs loodud rahvusvahelise ulatusega firma kiirtoidu pakkumise kontseptsioon on tänapäevani lääneliku ja eriti ameerikaliku elustiili näide. Paljudele kommunismi ikke all elanud inimestele oli McDonald’s märk lääne vabadusest ja heast elust, mida ihaleda.

McDonald’si tuleku aegu olid Eestis juba mõnda aega tegutsenud nii kodu- kui ka välismaised kiirtoiduärid. Siis valitsenud nn putkamajanduse kõrgajal võis kahe saia vahele pistetud kotletti koos salati ja kastmega osta peaaegu igast putkast. Tollase n-ö burgerikultuuri lipulaevad olid kahtlemata Nehatu, mille tuntuim söögikoht asus praeguse Viru keskuse kohal olnud Viru väljakul ja samuti ameerika päritolu Carrols. McDonald's aga sümboliseeris midagi enamat ja seega sai tema tulekust Eesti turule suursündmus.