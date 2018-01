Tänaõhtuses debatisaates "Suud puhtaks" arutletakse, milline on meie tulevik 20-30 aasta pärast. Saate esimeses pooles vestles Urmas Vaino Cv.ee turundus- ja kommunikatsioonijuht Rain Resmeldt Uuseniga, kes viis läbi katse ja proovis terve kuu elada noore pensionärina.

"Esmane tingimus oli see, et pean 480 euroga kuus hakkama saama. Teine tingimus oli, et minu korteri üür ei läinud selle sisse, põhjusel, et eeldasime eksperimendi käigus, et pensionärina on mul juba oma elukoht välja teenitud. Kõik igapäevased kulud - kommunaalid, toit, meelelahutus - pidi sinna sisse mahutma," tutvustas Uusen oma eksperimenti.

Mees rääkis, et teenis 480 eurole lisa ja oli nii-öelda töötav pensionär. "Mu enda päris töötasu - seda ma ei tohtinud sel kuul kulutada. Ent kõik see, mida ekstra suutsin juurde teenida, selle võisin sisse arvestada ja seda ma tegin tõesti," sõnas ta. Kokku suutis ta juurde teenida olemasolnud summast ligi poole.

"Võtsin selle eksperimendi vastu ikka suhteliselt suure hurraaga - mulle meeldib selliseid päriselulisi lolluseid vastu võtta. Arvasin enne seda eksperimenti, et olen suhteliselt mõistlik rahakulutaja. Kui need esimesed arvutused esimesel pensionipäeval ära tegin, jäi mul järgmiseks kuuks lõpuks kokku 21 eurot," rääkis ta, lisades, et maksis kohe ära kõik hädavajalikud kulud.

Ehkki eksperiment võis tunduda lõbus, teadvustas ta endale, et väga paljud inimesed peavad iga kuu hakkama saama palju vähemaga. Igaõhtuste kokkuvõtete tegemine oli tema sõnul päris keeruline sisekõne iseendaga. "Ma annan täiesti aru, et meil ongi tuhandeid inimesi, kes reaalselt 480 euro ja veel väiksemagi rahaga peavad hakkama saada. See oli päris valus - ühtpidi laks egole ja teispidi iseendale otsa vaatamine," sõnas ta.