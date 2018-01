Marju Kuut rääkis "Ringvaates", et talle meeldib väga üksi olla. "Ma töötan üksipäini koguaeg. Ma olen sündimisest saati igatsenud, et ma saan olla niimoodi, et ma olen üksi ja mul ei ole inimesi kõrval," tunnistas laulja.

Kuut lisas naerdes, et ta räägib nii vähe, et tal ei tule isegi S-täht enam õigesti välja.

Lisaks üksi olemisele meeldib Kuudile ka teiste muusikast eemal olla. "Ma ei kuula üldse midagi. Olen avastanud, et on aeg kuulata ja on aeg ise teha. Praegu ma teen ise," selgitas naine.

Seoses poja Ukuga märkis Kuut, et talle ei ole olnud rasked mitte ainult viimased kuud, vaid viimased aastad. Aga sellel ta peatuda ei soovinud. "Me praegu sellest üldse ei räägi, sest muidu ma hakkan nutma ja me peame saate katkestama," ütles Kuut.