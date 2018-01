Helme rõhutas, et kui väljastpoolt tundub, et poliitikas on palju valelikkust, omakasupüüdlikkust, käpardlikkust ja susserdamist, siis selle sees olles näed, et asi on palju hullem.

"Teate seda ütlust, et poliitika on showbusiness inetumatele inimestele. Valetamist on ka, aga pikalt siin valed ei püsi. Sa saad mõnda aega mingeid nägusid teha, kuid kui keegi midagi teab, tuleb see ikka ühel hetkel välja," kommenteeris Helme kahepalgelisust poliitikas.

Helme ei ole end halvasti tundnud ühegi terava väljaütlemise pärast, mis võib olla kellelegi haiget teinud. "Mida olen tundnud, et see toob meile poliitiliselt miinuseid. See teeb haiget küll," ütles Helme.

Helme arvates on haigettegemist igas suunas - näiteks, kui rünnatakse kellegi usku.

Helme pidas kümme aastat tagasi Tallinna vanalinnas kohvikut Martini Jazz Cafe.

"Väga äge koht oli. Iga nädalalõpp oli live-muusika, nädala sees olid spontaansed jam-sessionid. Inimestele ta väga meeldis ja mulle ka. Ma olin seal väga rahul," sõnas Helme.

Martini ja tema abikaasa Eeva pereäri pidas vastu vaid pool aastat ja läks pankrotti sellises seisus, et firma hinge taga polnud sentigi. Pankrotti menetlenud kohtunikule tundus asi kahtlane, sest firma raamatupidamine läks kaotsi ja vähesed allesjäänud tšekid viitasid pigem isiklikule tarbimisele kui adekvaatsele äritegevusele. Kohtunik saatis asja politseisse ning Helmete vastu algatati kriminaalmenetlus.

"Jaa, see oli eriline sigadus. See on eriline sigadus, selles mõttes, et pankrotipesa, kuhu jääb 3000 või 30 000 krooni ja kus tegelik ainus kahjukannataja olin mina, siis veel pärast seda kohtunik algatab kriminaalasja valesti majandamise paragarahviga sisuliselt, eks ole... Noh, ja siis seda kedrati viis aastat, eks ole. Ma näen siin taga ka väikest poliitilist ärategemist," ütles Helme.

Saatejuht märkis, et ta ei olnud tol ajal veel poliitik.

"Kui see asi algatati, siis see asi pandi sahtlisse ja sinna ta jäi. Kui tähtaeg hakkas kätte jõudma, siis ma juba olin poliitik. Siis, kui mind ülekuulamistel loksutati ja kodust lahkumise keelud pandi, siis ma olin juba poliitik. Tõsi, küll mitte veel riigikogu liige."

Helme väidab, et aruandlus läks kaduma, sest raamatupidaja jättis selle võla katteks endale. Peotäiest pankrotihaldurile pihku jäänud tšekkidest kõige kummalisemad on aga naiste stringid ja rinnahoidja, mis osteti Prismast, ja tütarlaste põlvpüksid ning pluusid, mis osteti Rimist.

Saatejuht uuris, et mis on kohvikus nendega pistmist.

"Aga selle me võtsime välja sealt. Selle me võtsime raamatupidamisest välja," seletas Helme. "Need on kõik niuksed asjad, mille kallal ta jauras. Õigemini, mille kallal jauras pankrotihaldur, eksole. Aga arvestame ühe lihtsa asjaga, mida ma seletasin jälle lootusetult kohtule. Me ei jõudnud aastaaruande tegemiseni, me alustasime kevadel lõpetasime sügisel. Aastaaruannet me ei teinud, aastaaruande tegemisel oleks kõik need asjad korda aetud. Sobimatud tšekid välja ja või kus midagi oli puudu."

"Lihtsalt viisin, noh, kust mina tean. Võtsin pataka tšekke, mis mul oli seal kogunenud, viisin raamatupidamisse ja kogu lugu, noh," kogeles Helme vastuseks saatejuhi küsimusele, kuidas sattusid säärased tšekid aruandesse.

"Põhimõtteliselt sel perioodil kõik tšekid, mis teil olid, viisite ettevõttesse?" imestas saatejuht. "Ei olnud nii," ütles Helme.

Lõpuks asi aegus ja uurimine lõpetati süüdistust esitamata. Helme kinnitas mitu korda, et kõnealune tšekk oli aruandesse sattunud ekslikult.

"Loomulikult kõik me saame sellest aru - siin on inimese ihupesu ja see on sinna pandud vigaselt. Ehkki ma veelkord ütlen, et raamatupidamise mõttes on võimalik panna sinna sisse ka tööriideid. See ei ole vale, kui sul kulubki töö juures see riietusese ära," seletas Helme, kuid nentis, et tööriided need siiski ilmselt ei olnud.

Helme on veendunud, et tegemist oli ühe kohtuniku pahatahtliku kiusuga tema vastu.

"Oli. Täpselt nii. Niisuguste pisikeste raamatupidamise asjade pärast alustada kriminaalasja on värdjalikkus," teatas Helme.

Helme lisas lõpetuseks, et tal puudub Eesti kohtusüsteemi vastu igasugune respekt ning tema arvates tuleks see maatasa lammutada ja nullist pihta alustada.