Eesti liikluskindlustuse fondist tõdetakse, et Riia ringristmikul suurenes avariide arv võrreldes üle-eelmise aastaga rohkem kui kolmandiku. Seal on hukkunudinimesedki. Tartlased mäletavad veel hästi kaheksa aasta tagust traagilist õnnetust, kui surma sai ülekäigurajal teed ületanud hinnatud teadlane.

Uue Riia ristmiku ehitamise vajadusest on räägitud rohkem kui kümme aastat. Peale linnast välja viivate maanteede meeletu liikluskoormuse on laiendatud Lõunakeskustki ning selle kõrval kerkib põldudele uusi suuri kauplusi nagu seeni pärast vihma.

Lõuna prefektuuris liiklusväärtegudega tegeleva politseileitnandi Kaido Iste sõnul teeb suure liikluskoormuse kõrval olukorra raskemaks see, et paljude väljasõitudega ring on kaherealine.

„Ühelt poolt on selge, et nõnda suure koormusega ristmikul ei saa avariisid vältida, kuid panen liiklejatele südamele, et nad säilitaksid närvilises õhkkonnas kannatlikkust ja tähelepanelikkust,“ ütleb ta.

Maanteeameti Lõuna regiooni ehituse ja arengu valdkonna juht Janar Taal kinnitab, et asjalood on nõnda kaugel, et lähiajal hakatakse paika panema ristmiku projekteerimistingimusi. „Kahe-kolme aasta pärast võiks seal ehituseks minna. Meie ettekujutus on, et sinna peaks tulema kahetasandiline ristmik,“ räägib ta.

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütleb, et ristmik võiks tulla koguni kolmetasandiline.

„Tellisime ekspertiisi, mis näitas, et kahe tasandi korral jooksutavad pöörded suure koormuse tõttu liikluse kinni. Projekti rahastab ikkagi maanteeamet, kuid linn on nõus aitama mahasõitude, ristmikule viivate teede ja maaküsimuste lahendamisega,“ kinnitab ta.