NO99-le antud ülesanne kontsertetenduse korraldamiseks on erandlik mitmes mõttes. Vaadeldes varasematel aastatel toimunut, ei paista, et ülesanne oleks usaldatud korraga tervele teatrile. Harva on valitud lavastaja, kes pole vastuvõtu toimumiskohaga otseselt seotud.

2010. aastal jälle Vanemuisesse kolinud pidu oli kantud rahvusliku teatri sünni 140. aastapäeva vaimust. Kas viidates Lydia Koidula näidendile „Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola” või mitte, usaldati kontserdi kunstiline juhtimine toonasele Eesti pärimusmuusika keskuse juhatajale Ando Kivibergile, lavastamine aga aasta varem parima lavastuse eest Vanemuise kolleegipreemia saanud Uku Uusbergile.

2011. aastal said Tallinnas toimunud kontserdil käe valgeks muusikalise juhina Tõnu Kaljuste ja kunstilise juhina NO99 kunstiline juht Ene-Liis Semper. Aasta hiljem toimus pidu uuesti Tartus ning kontsertetenduse korraldusliku poole eest vastutas vanemuislane Ain Mäeots.

Taas Tallinnas, juhtis 2013. aasta kontserdi korraldamist Elmo Nüganen. Seejärel sai Pärnus vabariigi auks kunstilise juhina vägesid juhatada Pärnumaal üles kasvanud Ivar Põllu. 2015. aastal korraldati peoõhtu taas Jõhvis ning kontserdi lavastamise au sai viimastel aastatel Tallinnas Von Krahli teatris etendusi lavale toonud Mart Koldits.

2016. aasta presidendi vastuvõtt korraldati Tallinnas ning kontserdi kunstiliseks juhiks ja dirigendiks oli Tõnu Kaljuste. Ka Kersti Kaljulaidi esimesel presidendiaastal toimus vabariigi aastapäevale pühendatud presidendi vastuvõtt pealinnas. Kontserdi kunstiliseks juhiks oli Tallinnas tegutsev näitleja ja lavastaja Jaak Prints.

Tervet rida möödunud aastate lavastajaid vaadates ilmneb, et harvad on korrad, kus lavastaja pole suuremalt vastuvõtu toimumiskohaga seotud. Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe selgitas, et põhjus, miks seekord valiti Tartus toimuvat kontserti lavastama Tallinna teater NO99, peitub tõigas, et Eesti viimase paari aastakümne kultuurimaastikul on just selle teatri jalajälg üks suuremaid. „Ning nende kunstilist taset on tunnustatud ka rahvusvaheliselt väga kõrgel tasemel,“ lisas Linnamäe. „Teisalt tuleb vaadata ka toimumiskohta – Eesti Rahva Muuseum ei ole traditsiooniline kontserdisaal ning see esitab loomemeeskonnale rohkem väljakutseid, aga NO99-l on väga hea suurte produktsioonide loomise kogemus,“ põhjendas ta.

Kui Vanemuist ja NO99-t võrrelda, selgub, et ühisosa on kahel teatril vähe, sest üks on teisest mahult kordades suurem. Kui NO99 käsutuses on vaid üks teatrimaja Tallinnas, mille saalidesse mahuvad istuma vastavalt 194 või 90 inimest, on ainuüksi Vanemuise suures majas 700kohaline teatrisaal. Mõneti erinevad on suunadki: NO99 keskendub eelkõige draamalavastustele, Vanemuise repertuaaris on aga nii draamat, oopereid, operette, muusikale kui ka ballette.