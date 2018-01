Feministeeriumi toimetaja Kadi Viik oli üks neist, kes kirjutas alla presidendile saadetud avalikule kirjale. Õhtuleht uuris, kas nüüd, kus on teada, et vastuseisust hoolimata on presidendi vastuvõtu kontsertetenduse lavastamise roll jäetud eranditult teatrile NO99, kavatseb Viik veel kuidagi oma vastumeelsust väljendada.

Kuldgloobuste galal riietuti näiteks musta. Võibolla kavatsevad presidendile saadetud kirjale allakirjutanud samuti riietuse abil enda protestimeelsust edasi anda?

Viik nentis, et tal endal ei ole plaanis Ojasoo teemaga seoses enam mingeid samme astuda.

"Feministeeriumilt on juba uuritud, kas meie kaudu saaks kanadega aasta šovinisti särke tellida. Me pole veel otsustanud, kas siseneda rõivatööstusesse või mitte," rääkis Viik. "Aga tundub, et inimesed tahavad kuidagi väljendada seda, et justiitsminister nende arvates halvima võimaliku Eesti 100 etenduse korraldas, nii et võimalik, et varsti on Eesti täis kanamotiividega kaunistatud rõivastes inimesi, kes sellega oma arvamust näitavad."