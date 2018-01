Euroopa Parlamendi liikmed arutasid 17. jaanuari täiskogu istungil Strasbourgis Venemaa propaganda mõju üle Euroopa Liidu riikides. Europarlamendi liige Urmas Paet ütles oma sõnavõtus, et valeuudiste ja propaganda hüppelise kasvu ajajärgul peab Euroopas enesekaitseks naiivsus vähenema.

„Kõige mõjuvam viis propagandale ja valeuudistele vastuseismiseks on olla ise adekvaatne,“ ütles Paet istungil. „Mida ma Euroopa naiivsusest rääkides silmas pean? Näiteks seda, et enamikes Euroopa hotellitubades näidatakse muude kanalite seas just kui iseenesestmõistetavalt ka propagandistlikku telekanalit Russia Today ning siinsamas Euroopa Parlamendi hoones avati paar kuud tagasi ühe saadiku eestvõttel suure pidulikkusega Vene riigi näitus nende nägemusest Süüria sündmustest.“

„Kas keegi kujutab ette praegusel ajal samalaadse ELi koostatud näituse avamist Vene riigiduuma hoones?“ küsis Paet.