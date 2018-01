"Ta ei katsunud mind ega midagi sellist, kuid olin noor ja hirmul. Olin ju Texases, kus ma ei tundnud kedagi. Mind koheldi nagu üht lastest, mulle kehtestati omad reeglid," lisas Flores.

Florese sõnul olid Louise ja David ranged lapsevanemad, kuid mingit väärkohtlemist ta ei märganud.

"Nüüd tagasi vaadates näen asju, mida toona ei näinud," tunnistas Flores.

Turpineid süüdistatakse 13 bioloogilise lapse - vanuses 2 kuni 29 eluaastat - piinamises ja vangis hoidmises. Politsei päästis lapsed pühapäeval, kui paari 17-aastane tütar oli akna kaudu põgenenud ja hädaabisse helistanud. Tüdruk ütles, et tema õdesid-vendi hoiti ahelates kinni. Politsei leidis eest äärmiselt räpase maja ning nälginud lapsed.

Louise Turpini teine õde Teresa Robinette ütles saates "Today", et Louise naeris, kui talle mainiti laste kõhna väljanägemist.

"Ma ütlesin tihtipeale Louise'ile, et jumaluke, nad on nii kõhnad. Ta naeris selle alati välja ja ütles, et selle eest tuleb tänada Davidi geene, kes on samuti pikk ja sale," rääkis Robinette.

"Lastel ei lubatud kohtingutel käia ja neil puudus igasugune sotsiaalelu. Neil ei lubatud telekat vaadata, telefoniga rääkida ega sõpru külla kutsuda," lisas Robinette.

Louise ja David Turpini maja (AFP/Scanpix)

Flores rääkis teisipäeval DailyMailTV-le, et ta polnud õde näinud 19 aastat. Nad suhtlesid küll telefonitsi, kuid Turpin keeldus teda külla kutsumast ning ei lubanud kunagi lastega rääkida.

Naise sõnul ostsid tema vanemad isegi lennupiletid, et neile külla minna, kuid Turpin ei andnud neile aadressi.

Kui Floreselt küsiti, miks perekond Turpinitest võimudele ei teatanud, ütles naine, et nende käitumine ei tundunud ebatavaline.

"Kui see kestab 20 aastat ja juba enne laste sündi, ei pea sa seda ebanormaalseks," nentis Flores. "Kui see oleks alanud kahe aasta eest, oleksime arvanud, et midagi on valesti. Kuid isegi enne laste sündi hoidsid nad alati omaette."

Robinette kinnitas, et ülejäänud pere kaotas Louise'iga kontakti aastaid tagasi.

"Enne, kui meie vanemad 2016. aastal surid, tahtsid nad teda väga näha. Isegi surivoodil anusid nad, et me Louise'i kutsuksime. Ta ei ilmunud kummagi vanema matusele. Nii et meil pole Louise'iga väga ammusest ajast kontakti olnud," rääkis Robinette.

Flores puhkes saates pisaratasse, kui ta ütles, et ta ei kiida heaks õe teguviisi, kuid armastab teda jätkuvalt ja palvetab tema lunastuse eest.

"Ma tahan, et ta teaks, et me oleme ühte verd ja ma armastan teda. Tema teod põhjustasid kannatust tervele perele," sõnas Flores. "Ma olen 20 aastat tahtnud tema lastega suhelda. Tahan, et nad teaksid, et neil on perekond, kes neid armastab, ükskõik, kas nad tunnevad meid või mitte."