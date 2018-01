Riigihalduse minister Jaak Aab on rahul, et töökohad muudkui liiguvad Tallinnast välja. Rakverre kolitud Geoloogiateenistuse kogemus näitab aga, et riigi algatus on poolik.

ERR-i raadiouudised vahendasid, et Geoloogiateenistus alustas Rakveres tegevust selle aasta alguses. "Kavandatud 50 ametikohast on täidetud 35. Neist vaid kolm inimest on kohalikud Rakvere linna elanikud ja nemad toetavad haldusvaldkonda," ütles Geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo.

Direktor möönis, et Rakvere kandist ei olnud neil ühtegi geoloogi tööle võtta ning mitu kõrgelt haritud töötajad loobus tööst, kuna see oleks eeldanud Rakveres kohal käimist. Seega on riigi algatus töökohtade Tallinnast väljakolimisel pisut poolik. Lisaks toimuvad töökohtade liikumised tihti vaid paberil ning tegelikkuses tehakse tööd ikkagi Tallinnas.