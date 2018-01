Uus ja suurem number hakkab sinu elus tähtsat rolli mängima. Tekivad esimesed ärevused ja mured seoses sünnipäevaga. Kas peaksid seda suurelt tähistama? Minema reisile? Nutma ja kurtma asjade üle, mis on saavutamata?!

Siin on aga need 13 mõtet, mis sulle tõenäoliselt pähe tulevad.

1. Sõbrad planeerivad lapsi, kuid sina ei ole veel sellele mõelnudki.

2. Meenub, et poole nooremana olid kindel, et selles vanuses omad korterit ja sul on pere. Nüüd oled aga üürimisega väga rahul.

3. Sõbrad plaanivad osta maja, aga sina unistad väikesest pausist või plaanid aasta lõdvemalt võtta.

4. Sulle sobib, et sõprade reedeks kokku lepitud kohtumised tühistavad. Saadki kiiremini koju, et mugavad ja lohvakad riided selga tõmmata.

5. Kõige enam leidub su kapis retuuse, sest sa ei jaksa enam muretseda, kuidas kitsastesse teksadesse mahtuda.

6. Pohmakas kestab kauem ja on varasemast palju hullem.

7. Kõik laupäevad mööduvad teiste lastel sünnipäevadel käies või pulmades. Tegelikult tahaks juba lõunaks napsine olla ja lihtsalt lõõõgastuda.

8. Su tutvusringkonnas on inimesi, keda tunned juba ligi 20 aastat

9. Kui sinult küsitakse su vanust, siis vastad automaatselt, et oled 24. Tegelikult ju ei ole!

10. Sul pole aimugi, millised lood on viimastel aastatel edetabelite tipus trooninud.

11. Tunned, et kui sa sel aastal ei abiellu, siis jäädki vallaliseks.

12. Kardad, et kui sel aastal maja ei osta, siis jäädki vanemate juurde elama.