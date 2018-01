Lauri Viikna

Meelelahutusärimees õpetas Kanal2 saates "Avameelselt" naisi õigel viisil vastuseid saama ja väitis, et naised ei lase meestel rääkida.

Aasta 2015 šovinisti kandidaat: Lauri Viikna (Tiina Kõrtsini)

Priit Hõbemägi

Hõbemägi analüüsis oma raadiosaates Kristiina Ehini ja Richard Villemsi arvamusliidrite lõunal esitatud ettekandeid. Hõbemägi nõustus Villemsiga, kuid tõi välja, et Ehini väljaöeldu kõlas nagu feministlik soorollide stereotüüpide käsitlus, mida ta liialt palju juba kuulnud oli.

Aasta 2015 šovinisti kandidaat: Priit Hõbemägi (Tairo Lutter)

Urmas Espenberg

Espenberg avaldas TV3s, mis on naiste number 1 seksuaalfantaasiad. Muuseas jõudis ta ka järeldusele, et naised unistavad sellest, et neid ahistataks: „Üks põhiline fantaasia on selline: olla kontrollitud, olla nagu ahistatud.“

Aasta 2015 šovinisti kandidaat: Urmas Espenberg (Arno Saar)

Ingrid Veidenberg

Feministide arvates väärib tähelepanu pikaajalise kogemusega ajakirjaniku välja töötatud naissoost poliitikutele suunatud intervjueerimismeetod, mille võtmesõnadeks on „mehed“, “nutmine”, „lapsed“, „lõhnaõli“, „käekott“ ja „perenaine“.

Aasta 2015 šovinisti kandidaat: Ingrid Veidenberg (Tiina Kõrtsini)

Õhtuleht

Saatuslikuks sai artikkel seksikast puhkusest: "10 riiki, mis garanteerivad raju öö linade vahel."

Kindral Kert

Kindralleitnant Johannes Kert hoiatas tütarlapsi noormeeste eest, kes ei soovi ajateenistust läbida ja andis teada: “Millised lapsed tulevad noormehel, kes terviseprobleemide tõttu ajateenistusse ei sobi? Mõelge selle peale, tüdrukud!”

Aasta 2015 šovinisti kandidaat: kindralleitnant Johannes Kert (Teet Malsroos)

Risto Berendson

Reporter astus Postimehe arvamusküljel "korralike koolipoiste" kaitseks välja, meenutades aastatetagust juhtumit, kus "muidu korralikud" koolipoisid saadeti vägistamise eest vanglasse.

Viktor Vassiljev - aasta 2015 šovinisti tiitli omanik

Vassiljev esines riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikul istungil sõnavõtuga, kus tegi ettepaneku steriliseerida naised, kes abielluvad vastutustundetu mehega.

Aasta šovinist 2015: Viktor Vassiljev (Robin Roots)

2016. AASTA KANDIDAADID

Hendrik Toompere

Näitleja astus vastu Istanbuli konventsioonile, mille eesmärgiks oli naistevastase ja perevägivalla ennetamine ning tõkestamine.

Aasta 2016 šovinisti kandidaat: Hendrik Toompere (Teet Malsroos)

Kivisildnik

Põhjuseks oli see Õhtulehes ilmunud artikkel.

Aasta 2016 šovinisti kandidaat: Kivisildnik (Stanislav Moshkov)

Raivo Mänd

Zooloog võttis sotsiaalmeedias naiste käitumise kohta sõna ning jagas soovitusi, kuidas võtta asju emotsioonideta ja objektiivselt.

Rein Lang

Endine minister avaldas, et tema ministriks olemise ajal ei tehtud ministeeriumis poliitiliselt vahet, kas mees peksis naist, naine meest, naine naist või mees meest. Ehk siis ei tunnistatud sellist terminit nagu naistevastane vägivald.

Aasta 2016 šovinisti kandidaat: Rein Lang (Martin Ahven)

Kroonika

Tähelepanu püüdis esikaane pealkiri "Aguri uus on Normanni vana", mis viitas sellele, et naine on justkui ese, mis rändab käest kätte.

Joel Volkov

Reklaamimees avaldas arvamust, et täisväärtusliku pereeluta kolme-neljakümnesed kõrgelt haritud naised on tüüpiliselt koera või kassiga varustatud hüperkultuurihuvilised, mitmesuguseid asju korraldavad ja sotsiaalselt väga aktiivsed.

Apollo

Apollo saatis laiali meili, mille sõnum naisõiguslasi ärritas. Raamatupood soovitas teoseid, mis võiksid naistele jõulukingituseks sobida. Näiteks “Magusaga kaalust alla”, “Lihtne Hiina köögi kursus” ja “Majapidamise kunst”.

Martin Helme - aasta 2016 šovinisti-tiitli omanik

Riigikoguliige ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees nimetas 27-aastaseid lastetuid naisi “ühiskondlikult kahjulikeks elementideks”.