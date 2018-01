Eesti 100. sünnipäeva aasta on alanud paljutõotavalt. Vaid kaks nädalat ja kaks suurt ühiskonda lõhestavat riidu. Esimene neist oli mäletatavasti väheprogressiivset elanikkonda jahmatanud hümni ärajäämine. Kas siis Vabaduse väljaku kontserdil, teleülekandes või kes teab, kus see oleks pidanud olema.

Sünnipäevapeoni on jäänud umbes viis nädalat. Sisustagem siis see aeg sisukalt – iga nädala kohta annab tekitada ühe uue riiu. Kutsungi siinkohal inimesi välja pakkuma teemasid, mille üle me võiks isuga kiskuda. Aga olge kärmed, sest aega pole palju jäänud!

Viis nädalat ennetavat tülitsemist aitab, olen kindel, ka valutumalt üle elada niikuinii matusetseremooniale sarnaneva kontsertaktuse, presidendi vastuvõtu vale külalistevaliku ja tikuvõilebade nappuse.

Et positiivsetes toonides lõpetada, siis viimase vastu aitab Tallinna–Tartu metsaraja äärde kerkinud tanklate järjest kirevam menüü.