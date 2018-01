Ahed istub hetkel vangis. Detsembris vahistasid Iisraeli võimud tüdruku selle eest, et tüdruk muutus sõdurite vastu agressiivseks. Ülesvõetud videol on näha, kuidas kaks tüdrukut, Ahed ja tema nõbu, nende kodumaja ees patrullivate Iisraeli sõdurite juurde marsivad ning Ahed nõuab: „Kaduge minema!“ Sõdurid ei tee väljagi, isegi kui tüdruk neid tõukab ja lahtise käega lööb. Lõpuks sekkub Ahedi ema, kes tüdrukud sõdurite jalust minema toimetab.

16aastane Ahed Tamimi jäi videolindile, kui Iisraeli sõdurit sõimas ja mehele viimaks kõrvakiilu lajatas. Mõnede jaoks on neiu südikas Jeanne d'Arc, teiste silmis aga propagandanukk, keda vanemad ära kasutavad. Tõsi ta on, et see pole Ahedil esimene kord mässumeelsusega kaamerasilma ette jääda, kirjutab BBC.

Kuid Iisraeli poole pealt suhtutakse Ahedi skepsisega. Tüdruk on mitmel korral sõdureid rünnanud või neid provotseerinud ning tal on õnnestunud ka kaamerasilma ette jääda. Tüdruku isa on tuntud aktivist, kes on samuti Iisraeli vanglas istunud ning mitmed meeleavaldusi korraldanud. Ahediga on salvestatud videosid, kus ta räägib Palestiina olukorrast. Paljud arvavad, et vanemad kasutavad oma last lihtsalt ära. Netist leiab suisa süüdistusi, et terve Tamimi suguvõsa kasutavat oma lapsi igat sorti meeleavaldustel ja konfliktsetes olukordades. Palestiinlaste videosid, kus n-ö tavainimesed sõduritega nägelevad või nendega tõuklevad, kutsuvad iisraellased Pallywoodi filmideks (Palestiina+Hollywood).

Ahedi isa räägib, et muretseb oma lapse pärast, kuid on siiski tema üle uhke. Iisraeli parlamendiliige Anat Berko aga ütleb: „Nüüd, kus tütarlaps on vangis, ma kardan, et ta peab oma tegude eest maksma ja see hind ei ole teps mitte väike. Ja mul on väga kurb meel, et tema perekond tema käitumist ei takistanud. Motivatsiooniks oli provokatsioon ja meie vaprad sõdurid ei reageerinud Tamimi plika provokatiivsele käitumisele.“

Ahed Tamimi (paremal) meeleavaldusel, 2017. aasta maikuu. (AFP / Scanpix)

Ülekuulamisel kasutas Ahed õigust küsimustele mitte vastata ning kõneles ainult selleks, et nõuda advokaati (kaitsja on tal olemas). Ahedi kohta käivate süüdistuse seas on katse avalikku arvamust mõjutada ja otsene üleskutse rünnakule.