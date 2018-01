Kunstnik Sandra Jõgeva kirjeldab, et ehmus presidendile saadetud kirjale tulnud negatiivsest vastukajast. "See ongi sõnavabadus: kui mingi asi ei meeldi, ütled selle välja," arvab ta.

"Pean tunnistama, et mind üllatas kohati nii tormiline negatiivne reaktsioon kirjale. Tegemist ei ole mingi radikaalse seisukohaga, mille esitasid marginaalid," ütleb Jõgeva. "Seda arvamust, et Ojasoo valimine koos NO99-ga oli antud juhul sobimatu ning läbimõtlematu valik, väljendasid sotsiaalmeedias ning eravestlustes väga paljud inimesed." Jõgeva sõnul pole paljude puhul tegemist ei feministide, lesbide ega isegi naistega ning tema hinnangul pole kirja allkirjastanud inimesed pidevalt ja kõigele vastu. "See ongi sõnavabadus: kui mingi asi ei meeldi, ütled selle välja." Kunstnik usub, et kui alllkirju oleks kogutud kauem kui ühe päeva, oleks neid kokku saadud veelgi enam.

Presidendile saadetud kirjale saadud vastukaja oli Jõgeva sõnul aga ootamatu: "Eelkõige ehmatas mind osade inimeste tohutu ja varjamatu viha nii kirja kui selle allkirjastajate vastu. Me elame siiamaani totalitaarsuse järelkajas, kus riigipea otsuste kritiseerimist peetakse sobimatuks ja isegi ohtlikuks," ütleb ta.