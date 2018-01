Timothée Chalamet on lubanud viimases Woody Alleni filmis teenitud palga annetada erinevatele heategevusorganisatsioonidele. Osa rahast läheb seksuaalselt ahistatute kaitseks loodud organisatsioonile Time’s Up. Chalamet näitles Woody Alleni tulevas filmis „A Rainy Day in New York“ üheskoos popstaari Selena Gomeziga. Filmi esilinastus on planeeritud selle aastanumbri sisse. Pikas Instagrami postituses selgitas Chalamet, et lõppenud aasta on muutnud palju seda, kuidas ta asju näeb ja tunneb.

„Ma olen õppimas, et hea roll ei saa olla ainsaks kriteeriumiks tööpakkumise vastu võtmisel, see on saanud mu jaoks viimaste kuude jooksul palju selgemaks, nähes kasvamas võimsat liikumist, mille eesmärk on lõpetada ebaõiglus, ebavõrdsus ja üle kõige, vaikimine,“ kirjutas ta. A post shared by Timothée Chalamet (@tchalamet) on Jan 15, 2018 at 8:51pm PST

22-aastase Chalameti käest küsiti hiljuti Alleni filmis kaasa löömise kohta, kuna Dylan Farrow, Alleni kasutütar, süüdistab, et Allen ahistas teda seksuaalselt, kui ta oli vaid seitsmeaastane. Dylan Farrow (Reuters/Scanpix) Allen on kõiki süüdistusi tagasi lükanud ning teda ei mõistetud 1992. aastal lapse seksuaalses ahistamises süüdi, kuid siiski on mehel keelatud oma kasutütart külastada. Chalamet vältis toona antud küsimust, kuid ta selgitas oma seisukohta Instagramis: „Minult on küsitud viimastes intervjuudes selle kohta, miks ma otsustasin Woody Alleniga töötada. Ma ei saa küsimusele otseselt vastata lepingust tulevate kohustuste tõttu. Aga ma saan öelda seda: ma ei taha antud filmiga kasumit teenida ja seetõttu annetan ma kogu oma palga kolmele heategevusele: liikumisele Time’s Up, New Yorki LGBT keskusele ning Rainn’ile (vägistamise, väärkohtlemise ja intsesti riiklikule võrgustikule). Ka näitlejanna Rebecca Hall, kes antud filmis kaasa tegi, ütles eelmisel reedel, et annetab filmiga teenitud tulu heategevusele.