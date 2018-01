Teisipäeva õhtul nägid Põhja-USAs asuva Michigani osariigi elanikud heledat sähvatust ning tundsid, et maa värises jalge all. Õnneks polnud paanikaks mingit põhjust, tegemist oli kõigest Maa atmosfääri langenud ja seal plahvatanud meteooriga. USA ilmateenistus kinnitas, et meteoor põhjustas maavärinakese magnituudiga 2,0.

ABC News vahendab, et meteoor plahvatas New Haveni linna kohal, mis on Detroidist umbes 58 kilomeetrit põhja pool. Valgussähvatus oli nähtav ka naaberosariikides ja Kanadas.

“When Armageddon is near, you better get out of of here. Looking like a Deep Impact. I ain’t afraid of no ‘stroid” #metrodetroitmeteor pic.twitter.com/MdibIt82TZ