Antropoloog ja dokumentalist Terje Toomistu kirjeldab, et otsus anda oma allkiri presidendile saadetud kirjale ei tulnud kergelt, kuid mõte sellest, milline võiks riik mitte vaid mõtetelt, vaid ka tegudelt olla, sai piisavaks kaalukiviks.



"Ma pole oma vaadetelt radikaalne feminist ning patsifistina kaugeltki mitte “vihane feminist”, aga kõige lähedasem olen positsiooniga, millega tegeleb transnatsionaalne feminism - feministlik kriitika, mis vaatleb võimusuhteid alati selle kohalikus ajaloolis-poliitilises kontekstis," kirjeldab Toomistu. "Pikemalt sellel peatumata tähendab see ka, et mudeleid, praktikaid ega ka arusaama sellest, milline peaks olema naise (või mehe või mõne teise subjektipositsiooni) tegutsemisvabadus ei kopeerita külmalt ühest kultuurikontekstist teise."

"Mõtlesin mõnda aega, miks ma ei peaks kirja allkirjastama. Ka mind häiris isikupõhine lähenemine. Ka mina väärtustan andestamise olulisusest, eriti nii väikses kultuuriruumis nagu Eesti. Ka mulle pole uudiseks, et paljud andekad loojad ei oleks ilmselt mu head sõbrad. Ka mina arvan, et lavastuse toimumine või mittetoimumine ei muuda kuigipalju reaalselt kannatavate naiste, või meeste, elusid. Ja muidugi, ka mina hindan NO99 teatri tegevust väga," ütleb Toomistu.

"Aga pelgalt mõte sellest, et mis oleks kui Eesti Vabariik oleks tõepoolest nii tuus tegija, et ta saab lubada endale selliseid põhimõttelisi valikuid. Ei ole ju EV100 vaid kõikvõimalikud seotud struktuursed arengud, vaid ennekõike on see moment, kus peatuda, unistada ja visioneerida."

"Mis oleks, kui Eesti Vabariik reaalselt kinnitaks oma tegevusega, et #metoo kampaania lainel maailmas toimunud tähenduslik nihe, mis võimaldab ümber hinnata seksuaalse suhtluse paradigmasid, häbimärgistada need alatud tegijad, kes on oma võimupositsiooni korduvalt kuritarvitanud, ning muuta kannatanute hääl kuuldavaks - mis oleks, kui see tähenduslik nihe peegelduks reaalselt meie esindusorganite põhimõttelistes valikutes, sealhulgas keda me sellel momendil tunnustame?" küsib Toomistu.



"Puhtalt selle mõtte ilu pärast - ja ka selle pärast, et ma tõesti tahaks, et Eesti Vabariik oleks nii tuus tegija - ning ka selle pärast, et ma ei näe põhjuseid, miks Eesti Vabariik ei võiks olla nii tuus tegija - ma ka allkirjastasin üleskutse."