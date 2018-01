Serena Williams tunnistab Vogue'i veebruarinumbri kaaneloos, et tütar Alexis Olympia sünni järel tabasid teda hirmuäratavad tüsistused, kuid kõik need katsumused on teda üksnes tugevamaks teinud. A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jan 10, 2018 at 5:05am PST Juba tütre ilmaletulek oli ärevusttekitav - tuhude ajal nõrgenes beebi südame töö ning Serenale tehti erakorraline keisrilõige. Tennisekuulsuse kopsudest leiti pärast sünnitust väikesed trombid. Kopsuemboolia tekitas nii hirmsaid köhahoogusid, et Serena keisrilõike arm läks uuesti lahti. A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jan 12, 2018 at 7:27am PST

Järjekordne hoop saabus, kui arstid avastasid vastsel emal suure verevalumi ning ta pidi kuus nädalat voodis veetma.

Serenale on hindamatuks abiks olnud tema ema Oracene. Spordiäss tunnistab, et esimesed kuud lapsega on vahel olnud ränkrasked.