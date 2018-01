Elanikkonna kaitse rakkerühm on saanud valmis ettepaneku Eestisse üleüldise ohust teavitamise süsteemi loomiseks.

Elanikkonna kaitse rakkerühma juht, nüüdne päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et elanike õigeaegne hoiatamine ohu korral on tähtis, sest annab võimaluse inimestel õigesti tegutseda ning riigile ja omavalitsustele vabamad käed inimeste aitamiseks.

Klaos rääkis, et on hulk ootamatuid sündmusi, mida pole võimalik ette prognoosida ning mille puhul on inimestele vaja kiiiresti anda informatsiooni, mis toimus ja kuidas tegutseda. Klaos selgitas, et paljud riigid kasutavad jätkuvalt veel sireenisüsteeme, kuid valdavalt on Kesk-Euroopa riigid mobiilile teavitamise süsteemi loonud.

SMS-i saatmist kogu elanikkonnale kasutati näiteks 2007. aastal pronksiöö sündmuste ajal. Klaosi sõnul on samal põhimõttel võimalik ka praegu hoiatusi saata.