Riia omavalitsus on valmis toetama ideed anda linna ühele tänavale Vene poliitiku Boriss Nemtsovi nime, ütles Riia linnapea Nils Ušakovs telekanalile LTV. Vastava ettepanekuga esines paremtsentristliku erakonna Ühtsus fraktsiooni esimees Vilnis Kirsis.

27. veebruaril möödub kolm aastat Vene opositsioonipoliitiku Boriss Nemtsovi mõrvast Moskvas Kremli lähedal Suurel Moskvoretski sillal. Washingtoni linnanõukogu otsustas eelmisel nädalal, et USA pealinnas Venemaa saatkonnahoone ees olev väljak saab tema nime. Venemaa opositsioonipoliitik ja Boriss Nemtsovi fondi juht Vladimir Kara-Murza rõhutas, et Washington on esimene koht, kus Vene poliitiku mälestus ametlikult jäädvustatakse.

Riia linnapea täpsustas, et enne tänava ümbernimetamist mõne inimese mälestuseks on tavaliselt oodatud kümme aastat ning linnavõimud kavatsevad seda põhimõtet järgida. See tähendab, et Riiasse tuleb Nemtsovi tänav mitte enne 2025. aastat.

Praegu arutavad linnavõimud 2008. aastal surnud näitleja Vija Artmane mälestuse jäädvustamist.