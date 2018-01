Filmilavastaja Quentin Tarantino avaldas, et tema järgmises filmis lööb kaasa Leonardo DiCaprio, keda võis kandvas rollis näha ka Tarantino filmis „Vabastatud Django“.

Uues, Empire Online'i väitel „Pulp Fictioniga“ sarnanevas linaloos kehastab DiCaprio vananevat näitlejat.

Tegevus leiab aset 1969. aastal, kui Californiat šokeerisid Charles Mansoni juhitud kuriteorühmituse roimad. Kuigi need veretööd pole filmi fookuses, on Tarantino pidanud läbirääkimisi Margot Robbiega, et too kehastaks Mansoni jüngrite mõrvatud näitlejannat Sharon Tate'i.

Osatäitjatena on sõelal olnud ka Tom Cruise ja Brad Pitt. Film peaks välja tulema järgmise aasta augustis.