Sel laupäeval toimub teatris NO99 Intsikurmu Talifestival, mis juhatab sisse 2018. aasta suvel Põlvas toimuva Intsikurmu muusikafestivali. Kolmandat korda toimuv Talifestival toob sel aastal publikuni kokku 10 artisti.

Intsikurmu ürgse metsapargi meeleolu toovad hea muusika sõpradeni Raadio 2 aasta demo võitnud Inger, Mick Pedaja värske elektrooniline projekt Sumra, sel nädalal esimese albumi üllitanud hiphop-muusik Mick Moon, vahetut indiet viljelev Mees Inc ja Orelipoiss Jaan Pehk.

Lisaks eelpool nimetatuile on välisartistidest kohal Moskvast pärit avant-garde punkbänd Glintshake (RUS), Noortebänd 2017 võistluselt tähelennu muusikaareenile teinud võitjaduo Rainer Ild, indie-elektroonika kooslus Avoid Dave ja energiline funk-muusika ansambel Lexsoul Dancemachine. Õhtu lõpetab kahetunnine muusikasett palavalt armastatud Marynel-Marju Kuut ehk DJ-MEK poolt.

“Kolmandat korda toimuv Talifestival on Intsikurmu 2018. aasta festivaliporgrammi avasündmus, osa suuremast ja kvaliteetset sisu pakkuvast tervikust. Sarnaselt laetud ilu ja olu on see aasta Intsikurmu nime all veel võimalik nautida märtsis Riias, aprillis Tallinn Music Week raames ja juulis Tallinna Merepäevadel. Meie selleaastane festivaliprogramm päädib Intsikurmu kahepäevase suvefestivaliga augusti alguses,” kirjeldab festivali üks peakorraldajatest Mihkel Kübar.

Lisaks muusikaprogrammile on võimalus seigelda tubases kuuskedega kaunistatud metsapargis, tutvuda Kadri Toomi pop-up näitusega “Pealispind”, vaadata Eriti Lühikeste Filmide Festivali (ELFF) programmi, mekkida humalajooki Pühaste & Põhjala õlleautomaadist, võita uued tantsukingad Converse ketsiautomaadist, meenutada möödunud suve tänu Regatt Brikett jäätiseautomaadile, teha kõhule pai kodukohvik Tillu pirukaputkas ja kokteilitada Nobenapsu baaris.