1940. aasta 17. jaanuaril paukus Eestis kõva pakane - kõige aegade külmarekord mõõdeti Jõgeval -43,5 kraadi.

Uudisteleht andis järgmisel päeval teada, et tugeva pakase tõttu on hakanud järjest enam tulema teateid külmumisjuhtumitest. Nii toimetati Tallinna linna keskhaiglasse kaks külmavõetud inimest. Vene-Balti asunduses elanud 19aastane Leida oli maal käinud ning tagasiteel olid ta jalad nii ära külmunud, et ta toimetati otse rongist haiglasse, kus tuvastati rasked kahjustused. 21aasatne Ilse aga liikus pakasega linnas õhukestes siidsukkades ning sääred said külmavõetud.

Kiviõlis toodi ambulatoorimi noor tööline, kellel külm võttis ära vasaku jala, arstide sõnul olid kahjustused rasked.