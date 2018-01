Muusik Artjom Savitski, näitleja Lauri Pedaja ja filmimees Siim Lukka teevad üheskoos lastesaadet "Tõsised jutut". Oma värskeimas videos uurivad poisid potentsiaalsetelt tulevastelt presidendikandidaatidelt, mis saaks siis, kui nemad oleksid riigi presidendid. Muuhulgas küsivad Artjom ja Lauri väikestelt asjatundjatelt ka Vladimir Putini ning Donald Trumpi kohta.

Millise mulje on jätnud nupukatele lastele meie praegune president? 8-aastasele Emmale meeldib, et presidendiks on naine, sest tema meelest teevad mehed palju totakamaid otsuseid ja panevad koguaeg puusse. 7-aastase Joosep-Johanni sõnul juhib Kersti Kaljulaid Eestit paremini kui seda tegi Toomas Hendrik Ilves.

Kui palju president kuus palka saab? 10-aastane Christofer on enesekindel: „Tal pole palka vaja, sest tema eest makstakse kõik. Ta on president ju!“ Teised lapsed arvasid, et umbes 5000 eurot, umbes tuhandetes või paar sotti! 10-aastane Martha Mii arvab aga, et president väga palju palka ei saa: „No üsna vähe tegelikult. Kuskil 1500-1600 kanti.“