Riigikogu otsustas detsembris eraldada vähiravifondile „Kingitud elu” riigieelarvelise tegevustoetusena ehk nn poliitilise katuserahana 90 000 eurot. Avalikku raha saab fond kasutada esimest korda nelja tegevusaasta jooksul.

Fondi tegevustoetus koosneb kahest osast. 5000 eurot laekub vähiravifondi Eesti Konservatiivne Rahvaerakonna (EKRE) ettepanekul. Ülejäänud 85 000 eurot pärineb vahenditest, mille jagamisest loobus Reformierakond ja mis jäid seetõttu nii-öelda üle. Riigikogu rahanduskomisjoni toetusel otsustati 85 000 eurot kanda vähiravifondi. Toetuse maksab välja sotsiaalministeerium.

„Täname poliitikud targa otsuse eest suunata esimest korda katuseraha katuste parandamise, ruumide remontimise, inventari soetamise ja muu säärase kõrval ka inimeste tervisesse ja elude pikendamisse. Kasutame tegevustoetust inimeste elutegevuse toetuseks,” ütles vähiravifondi „Kingitud elu” juhataja Toivo Tänavsuu. „Katuseraha on poliitikute võimalus suunata muidu nii jäigalt paika pandud riigieelarve jugasid endale meelepärastele projektidele. Suurem osa vähiravifondile osaks saavast toetusest on ilma erakondliku sildita. Järeldan sellest suure rõõmuga, et Eesti inimeste elud on parteide ühine lemmikprojekt.”

Riigieelarveline toetus moodustab umbes viis protsenti vähiravifondi 2018. aasta toetuste eelarvest ning kulub haigekassa poolt nn mittekulutõhusaks tunnistatud Eesti vähipatsientide raviks. Toetuse eest saavad mitu inimest võimaluse proovida parimat vähiravi, võimaluse elada kauem või terveneda.

2017. aastal toetas vähiravifond „Kingitud elu” enam kui 100 inimese ravi ning panustas inimeste tervisesse kokku üle 1,6 miljoni euro.