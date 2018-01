"See, et Tallinna linn on Tallinna maksumaksja vahendeid kuritarvitanud erinevatel aegadel, selleks et tellida selle raha eest saateid, reklaame, mis oma olemuselt on osutunud selle erakonna valimiskampaania või mainekampaania osaks, on kindlasti taunimist väärt. /.../ Minu teada ka valdav osa, vähemasti erakondasid peale Keskerakonna on selle ühemõtteliselt ka hukka mõistnud," vastas Ossinovski ja lisas, et vastavaid menetlusi saab läbi viia erakondade rahastamise järelevalve komisjon.

Küsimuste vooru PBK osas tegi lahti Vabaerakonna liige Andres Herkel, kes ütles, et Tallinna linna aktiivse agitatsiooni perioodil tellitud saated üheselt tõstavad esile Keskerakonna poliitikuid ning soovis teada kas valitsusel on kavas analoogselt 2013. aastaga see raha tagasi nõuda?

Peaministri ülesandeid täitev tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastas riigikogu infotunnis PBKga seotud probleemide kohta. Ta leidis, et Kremli-meelselt kanalilt Eesti maksumaksja raha eest saadete tellimine pole õige ja see tuleks lõpetada.

Herkel jätkas: "Ajakirjanduslikes allikates ringleb info selle kohta, et nonde kolme telesaate puhul jagatakse suuniseid mitte ainult Tallinna linnavalitsuselt, vaid ka Stenbocki majast, peaministri büroost töötajate kaudu, ka tema on seal päris palju esindatud olnud, siis mida te ütlete Jüri Ratasele? Mis tuleks ette võtta ja millised sammud ikkagi ja milline hinnang peaks olema peaministri poolt, et see olukord muutuks?"

Ossinovski vastas, et ta on selle ajakirjandusliku tekstiga tutvunud ja ta lisas, et ta kvalifitseerib selle teo avaliku ressursi väärkasutamiseks. "Olulisem sellest, millised konkreetsed persoonid sellesse saatesse kutsutakse, on siiski see, et seda saadet tellitakse Tallinna maksumaksja raha eest. Ja see on selles olukorras lubamatu. Mina arvan, et selline praktika ei tohiks jätkuda. Kui sellel esinevad väär- või kuriteo tunnused, siis loomulikult sellesse tuleks sekkuda ka õiguslikult."

"Tallinn on olnud siin kindlasti kõige markantsem näide, nii nähtavuse kui ka selle meedia mahu poolest. Aga kindlasti mitte ainuke. Teame neid näiteid ka mitmest teisest omavalitsusest, kus munitsipaalvahenditest tegelikult on tehtud võimul oleva erakonna valimispropagandat, mis kindlasti ei lähe kaasa ei demokraatia põhimõtetega ega ka avaliku halduse heade tavadega," märkis minister.

Infosõja päevakorrapunkti juures tuli PBK teema juurde tagasi Arto Aas, kelle arvates saavad kõik intelligentsed inimesed Eestis aru, et PBK ei ole sõltumatu ja vaba ajakirjandus, et tegemist on Kremli infosõja tööriistaga.

"Seda tunnistavad isegi juhtivad keskerakondlased, et tegu on propagandakanaliga. /.../ Ometi olete üles kutsunud PBKga koostööd tegema ja nimetanud selle kanali eiramist integratsioonipoliitiliseks küündimatuseks. /.../ Miks te seda koostööd pooldate?" küsis Aas.

Ossinovski vastas, et oluline on ka diskussioon millisel viisil Eesti riik saab ühiskondlikult ja riiklikult olulisi küsimusi, olulist infot viia Eesti venekeelse elanikkonnani.