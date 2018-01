Elron on välja koolitamas uusi vedurijuhte ning peagi saab Eesti endale ka esimese naisvedurijuhi.

"Põhjus, miks varem pole Eestis naissoost rongijuhte olnud, võis vast olla selles, et minu teada olevat see amet naistele isegi keelatud olnud," rääkis AS Eesti Liinirongid Turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg Õhtulehele.

Adamberg seletas, et Elron sai 2015. aastal haridus- ja teadusministeeriumilt tegevusloa, mis annab õiguse pakkuda vedurijuhtide välja- ja täiendõpet.

"Selle aja jooksul on üksikuid naissoost huvilisi olnud, näiteks möödunud aastal oli neli naissoost kandideerijat," märkis Adamberg.

Esimeseks naisvedurijuhiks pürgiv Margi töötab praegu stažöörina ning kui õpe edukalt lõpuni jõuab, saab ta iseseisvalt rongi juhtida juba poole aasta pärast.