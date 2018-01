Hispaania meedia teatas, et pühapäeval 14. jaanuaril uppus Tenerife põhjarannikul kaks Leedust pärit meest. Hiljem täpsustati, et uppunud olid Läti kodanikud, vahendab Hispaania ingliskeelne ajaleht The Olive Press.

Päästetöötajad kutsuti La Charca de La Laja randa San Juan de la Rambla väikelinna lähistel kell 13.40. Rannas olid hädas neli inimest. Kohale saabusid kaks helikopterit, kolm kiirabiautot ja kaks tuletõrjebrigaadi. Kahele mehele jäi abi hiljaks. Nad toodi veest välja, kuid elustamiskatseid jäid tulemusteta. Nende kaks kaaslast, 36aastane mees ja 37aastane naine toimetati alajahtunult ja marrastustega haiglasse.

Hiljem selgus, et nelik oli pärast Tenerife põhjaosas toimunud ekskursiooni otsustanud minna suplema, kuigi ilmaolud oli väga halvad.