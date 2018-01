„Kõik on juba kursis, et meil on siin -50?“ küsib Jakutskist pärit neiu Instagrami postitatud pildi kõrval. Pilt ise on aga viimastel päevadel saanud sentsatsiooniliseks üle kogu maailma.

„Ning jah, me tulime kodust välja tänavale ja jääme seejuures ellu,“ kirjutab Anastasia Gruzdeva, märkides veel, et peaaegu kõigil Jakutski elanikel on selline foto ette näidata.