MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viis Turu-uuringute AS läbi kaks küsitlust, mille eesmärgiks oli teada saada, mida inimesed arvavad Eesti pensionisüsteemist ning selle võimalikest muudatustest.

Küsitlustest selgus, et 70% vastajate arvates ei ole Eesti pensionisüsteem praeguste demograafiliste trendide jätkudes pikas perspektiivis jätkusuutlik, samas aga arvatakse, et riik peab kindlasti tulevikus vähemalt osalt tagama inimestele pensionipõlves sissetuleku.

Tartu Ülikooli makroökonoomika professori Raul Eametsa arvates tunduvad inimesed mõistvat, et praegune riiklik pensionisüsteem ei ole jätkusuutlik, kuid sama suur enamus on veendunud, et pensione peab ka tulevikus maksma riik. “Inimesed ei saa tegelikult päris täpselt aru, kust pensionid tulevad ja vananeva rahvastiku tingimustes jääb järjest vähemaks neid inimesi, kes reaalselt pensione maksavad,“ ütles Raul Eamets.