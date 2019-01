Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Mihkel Raud! Ohtuleht.ee , täna, 06:50 Jaga:

Urmo Udras

Täna tähistab oma 50.sünnipäeva eesti laulja, kitarrist, endine poliitik, ajakirjanik ja kirjanik Mihkel Raud. Ta on mänginud kitarri ansamblites Golem, Metallist, Kulo, Singer Vinger, Ba-Bach, Mr. Lawrence ja Lenna. Lapsena on Raud mänginud filmides "Keskpäev"(1981) ja "Nukitsamees" (1981). Ta oli üks kohtunikke telesaates "Eesti talent" ja telesaate "Eesti otsib superstaari" üks kolmest kohtunikust. Ta juhtis Eesti Televisioonis telesaatesarja "7 vaprat". Ta oli TV3 neljapäevaõhtuse jutusaate "Värske Ekspress" saatejuht alates 2008.aasta septembrist kaks hooaega. Saates intervjueeris ta värske Eesti Ekspressi juhtlugude kangelasi ja kuumade teemadega seotud külalisi. 2010. aasta septembrist alates on ta TV3's saate "Kolmeraudne" saatejuht. 24.oktoobril 2008 ilmus tema autobiograafia "Musta posti näkku", millest Raud kujutab naturalistlikult rokkansamblites mängimise aega 1980.aastatel. 2010.aastal ilmus tal põnevusromaan "S