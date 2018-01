Kolmapäeva keskpäeval kogunes riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsioon. Koosolekul tuli arutlusele ka justiitsminister Urmas Reinsalu väljaütlemine, milles ta avaldas kahetsust, et on Tiit Ojasoo juhtumi puhul mõistnud hukka naistevastase vägivalla.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esimees Kalvi Kõva kinnitas, et Urmas Reinsalu väljaütlemine oli täna arutusel ning ühiselt ollakse seisukohal, et ministri väljaütlemine oli lubamatu.

"Loomulikult oli see sõnakasutus lubamatu ja ministri sõnum jäi selgusetuks," ütles Kõva Õhtulehele. "Lähiajal plaanime Urmas Reinsalu käest küsida, kas valitsuse poliitika kõik need tegevused, mis on suunatud naistevastase vägivalla vähendamise vastu, on ikkagi IRL-i ja minister Reinsalu poolt aksepteeritavad. Kõigepealt me soovime teada, kas minister on nendest loobunud."