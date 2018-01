Ometigi on abi kogemustest ja mõningatest teadmistest.

Pole ühtegi viisi ega kindlust, et me suhtes haiget ei saa, kirjutab Your Tango.

Armastus ei tohiks käia käsikäes manipuleerimisega. Siiski juhtub, et keegi meist leiab end suhtest, kus ta end tegelikult hästi ei tunne. Oled armunud, hakkad armastama, aga midagi on siiski valesti. Sa saad haiget...

Siin sulle abiks kuus ohumärki, mis viitavad, et selles suhtes saad kunagi haiget sina.

1. Ta kipub sulle väga kiiresti lähedale ja lähedaseks

Ta näitab sinu vastu huvi üles. Tahab kõike sinust ja su elust kuulda - nüüd ja kohe! Hingesugulaseks ei saada üleöö, vaid ikka koos kasvades ja kogedes.

Liiga kiirelt ei tasugi endast kõike uuele partnerile avada. Selleks pole ka mingit kohustust. Suhe peaks ikka loomulikus ja rahulikus rütmis arenema.

2. Tema teod ei lähe kokku tema sõnadega

Usu seda, mida näed, mitte tühja juttu. Kes meist tahaks vales elada? Ükski suhe ei ole seda väärt, et laseksid endale valetada. Kui annad kallimale märku, et oled isegi vales nõus temaga elama, siis see ainult süveneb.

Lisaks käib kogu mäng vaid kaaslase reeglite järgi. Tema kontrolli olukorda ja teie suhet.

3. Asi on tasakaalust väljas

Sul tekib tunne, et sa ei oska midagi enam õigsti teha. Üritad teha kõike talle meele järele olemiseks, kuid see ei õnnestu. Ikka vihastad teda või muudad ta kurvaks. Raske on mõista, mida ta nüüd tahab, vajab ja ootab. Alles tahtis soolast kala, aga nüüd nõuab pannkooke. Ajab ju segadusse.

4. Su keha reageerib

Meie keha on väga tark. Ka siis, kui me ise veel kõigest aru ei saa - ihu taipab.

Ebameeldivas olukorras koos ebameeldiva inimesega - kas ihu hakkab nihelema või tekib tahtmine justkui minema kõndida...

Usu ja usalda oma tundeid!

5. Minevik tekitab küsimusi

Kui su partneri minevik on olnud kirju ja väga segane, siis ka see on ohumärk.

Kas tal on palju ekse, kes kõik olid halvad või pöörased. Kas ta eks oli ebastabiilne? Ülemus väljakannatamatu? Tema kolleegid saamatud? Kas märkad mustrit?!

6. Tema käitumine on ettearvamatu

Kui kallim on mitu päeva tabamatu ega vasta su kõnedele ega sõnumitele. Siis tuleb aga periood, kus ta sulle pidevalt ja järjepanu helistab.