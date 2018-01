„Ma vihkasin toidupoode, sotsiaalmeedias liikuvaid toiduteemalisi postitusi ning iseennast, et olen oma isude ori,“ meenutab Eesti inim-Barbie Anne Smith Aaslaid, kes on vähem kui aastaga võtnud alla üle 25 kilo. „Ma polnud mingil ajal kindel, et mul pole psühhoosi ja tegin lähedastele mitu korda ettepaneku mind Seewaldi psühhiaatriakliinikusse viia!” Kuid Anne oli tugeva iseloomuga ega ei heitnud meelt: „Päris kaalulangetamise alguses olin nii kuri, et ei tohi oma kurvameelsust toiduga lohutada ja raevutsesin kaks päeva. Kuidagi sain aga hakkama ja kõige lähedasemad elasid mu raevuhoodki üle.” Kaalukaotuse teekond sai alguse kehvast enesetundest. „Kaal läks nii suureks, et hakkas tervisele. Põlveliigestes avastati kahjustused ja elukvaliteet hakkas kannatama.“ KAALUS ÜLE 100 KILO: Anne enne kaalulangust. „ Mind motiveerib tervis, eesmärgid jõuda jõutõstmise madalamasse kaalugruppi, põnevus näha tervemat iseennast, soov mägironimist proovida ning kui põlved lubavad, siis aeg-ajalt uuesti jooksma minna,“ nimetab Anne põhjusi, mis ajendasid teda kõhnuma. (Erakogu)

Anne mõtiskleb, et ta on ka varem dieete proovinud, kuid edutult. „Olen hakanud miljoneid kordi kaalu langetama, proovides ilu eesmärgil igasuguseid imedieete, mõistmata, et tervis on peamine ning ükski dieet pole sama hea kui mõtteviisi ja elustiili muutus.”

25 kilogrammi kaotanud Anne kavatseb teekonda igal juhul jätkata: „Pürin tervema ja tugevama iseenda poole. Pean veel 20 kilogrammi rasva arvelt kaalu langetama ja see on nii põnev! Tahan nii väga rasva alt oma lihaseid näha ja püüan protsessi nautida!“ Anne räägib, et kindlasti on kaalukaotus aidanud kaasa paremale minapildilegi. „Enesehinnang võib-olla polegi tõusnud, küll aga eneseusk. Tore on näha muutusi, seda enam, et olen varemgi palju pingutanud, aga tulemust pole olnud. Minu väline kest läheb aina rohkem tasakaalu sisemise olemusega. Eks ma ilustasin oma üleliigset kehakaalu ja rasvumist.“ SALEDAM KUI EALES VAREM: „Nii mõnigi sõber arvab, et olen lahjaks jäänud, osa aga arvab, et see on vägev! Usun, et sõbrad toetavad mind, nagu perekondki,” rõõmustab Anne. (Erakogu) Anne kaalulangetamise saladus peitub tervislikus toitumises ja liikumises: „Söön umbes iga kolme tunni tagant väikesi portsjone. Joon ja söön eraldi ning tarbin vähemalt kaks liitrit vett päevas. Söön valgurikast toitu, loen valke, rasvu ja süsivesikuid ning kuulan oma treenerit ja toitumisnõustajat Margus Silbaumi. Teen iga päev üks-kaks tundi 115 kuni 145 pulsisagedusega kardiotrenni, peamiselt elliptilisel või velotrenažööril, ja teen kiirkõndi. Jõusaalis käin kaks korda nädalas.“