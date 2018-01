Eesti disainer Kristel Kuslapuu pärjati maineka moeauhinnaga “Ones To Watch” ning võitjana on Kristel Kuslapuul võimalik esitleda Londonis oma uut kollektsiooni “Hero”.

Kollektsioon koosneb disainerile omastest skulptuursetest, mängulistest ja suuremõõtmelistest kudumitest, mis mängivad sümbolite ja ühiskondlike sõnumitega. Kristel Kuslapuu sõnul on ”Ones To Watch” auhinna võitmine suur tunnustus ja kinnitus sellele, et ta teeb õiget asja. “Õnnetunne unistuste täitumisel on kirjeldamatu. Tunnen, et olen leidnud oma tee ning võimalus jagada seda kogu maailmaga, on lihtsalt imeline. Olen väga tänulik,” lisab disainer.

Uue kollektsiooni inspiratisoon pärineb sügavatest saladustest, foobiatest, sotsiaalsetest hirmudest ja draamadest, flirtides samal ajal suurte vormide, julgete värvide, unikaalsete mustrite ja provokatiivsete sõnumitega. Nagu ka eelnevates kollektsioonides, loob Kristel uue kollektsiooniga moodi läbi iroonia ja klišeede, mis ei pea õigustamiseks ja enese mugavalt tundmiseks valima endale sugu. Kudumid valmivad käsitööna ning nende valmistamisel on kasutatud alpaka-, kaameli-, kitse- ja lambavilla.

Kollektsiooni esmaesitlus toimub veebruaris 2018 Fashion Scout London korraldataval “Ones To Watch” moeshow’l Londoni moenädala raames. “Ones To Watch” on Euroopa juhtiva moeagentuuri Fashion Scout korraldatav moeshow, kus igal hooajal tutvustatakse nelja väljapaistvat uut disainerit üle maailma.

Kristel Kuslapuu lõpetas 2017. aastal Eesti Kunstiakadeemia moekunsti eriala. Ta on end täiendanud Stockholmis ja olnud praktikal Rootsi ühes juhtivas konseptuaalses moebrändis Back. Kristel on osalenud Tallinna, Riia, Kiievi ja New York’i moenädalatel ning olnud ka Kuldnõela nominent. 2015. aastal võitis Kristel Kuslapuu ERKI moeshow peaauhinna. Kristeli looming on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu sellistes väljaannetes nagu Vogue Italia ja One Magazine.