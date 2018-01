30. jaanuaril tähistatakse Eesti ühe olulisema kirjaniku Anton Hansen Tammsaare 140. sünniaastapäeva ning rahvusringhääling annab sel puhul eetrisse rohkesti teemakohaseid saateid ja mõttekilde.



Vikerraadios kõlavad jaanuarikuus Tammsaare mõtteterad. Tegemist on ühe osaga ERRi ja Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare muuseumi koostööst, millega tähistatakse armastatud kirjaniku 140. sünniaastapäeva. Mõtteterad on järelkuulatavad SIIN.



Lisaks saab jaanuari lõpus kuulata järjejuttu romaanist "Põrgupõhja uus Vanapagan", katkendeid loeb Jan Uuspõld. Kirjaniku sünniaastapäevale pühendub ka "Mnemoturniiri" jaanuarikuu kuulajaküsimus, kus tahetakse teada, missugune Tammsaare teos kandis algselt pealkirja "Mets-Jeesuke". 27. jaanuaril kell 19 on eetris kuuldemäng Tammsaare lüürilis-koomilisest üliõpilasnovellist "Noored hinged" (Raadio 2 eetris on sama kuuldemäng 28. jaanuaril kell 7). 29. ja 30. jaanuari "Vikerhommikus" saab aga mängida Tammsaare kuulajamängu.



Klassikaraadiost kuuleb jaanuaris ja veebruari algul Tammsaare teoseid saates "Jutujärg" (argipäeviti kell 9.30) ning 28. jaanuaril kell 15 kuuldemängu "Vargamäe vanad ja noored". Kirjaniku sünnipäeval, 30. jaanuaril kell 14 kõlab Klassikaraadio eetris valik Tammsaare tekstidele loodud heliteoseid ning sünnipäevanädala hommikutel on eetris temaatilised viktoriinid. 4. veebruaril kell 15.05 on kavas kuuldemäng Tammsaare romaanist "Ma armastasin sakslast".



Raadio 2 eetris on 4. veebruaril kell 7 Andrus Kivirähk ning "Karin ja Pearu": kohvikus kohtuvad kaks "Tõe ja õiguse" tegelast, kes Tammsaare romaani lehekülgedel kunagi kokku ei saanud. Sama kuuldemäng on Vikerraadio kuulajate ees 3. veebruaril kell 19.05.



Raadio 4 eetris kestab 29. jaanuarist 2. veebruarini Tammsaare nädal - saates "Järjejutt" jõuavad iga päev kell 15.10 kuulajateni valitud peatükid romaanist "Tõde ja õigus". "Järjejutu" kordust saab kuulata õhtuti kell 23. Kirjaniku sünnipäeval, 30. jaanuaril toimub hommikuprogrammis Tammsaare loomingule pühendatud viktoriin ning kogu päeva vältel kõlavad eetris tema mõtteterad. Kell 10.05 jõuab saade "Kultuuripärand" eetrisse Tammsaare majamuuseumist Esto-Sadokis ning kell 10.30 räägib Peeter Järvelaid saates "Toimik" Tammsaare elust ja loomingust.



ERRi portaal teeb 30. jaanuaril otseülekande Estonia teatrist, kus tähistatakse suurejooneliselt kirjaniku 140. sünniaastapäeva. Ülekande salvestist saab 2. jaanuari õhtul näha ETV2-s. ERRi kultuuriportaalis on jaanuari viimasel nädalal võimalik vaadata miniloengut Tammsaare suhetest teiste kirjanike ja nende loominguga. Loengud jõuavad vaatajateni kord kuus terve aasta jooksul. Samuti on portaalis algamas Tammsaare-teemaline viktoriin ning uuel nädalal saab seal alguse projekt "Eesti loeb", millega kogutakse Eestimaa inimeste pilte koos nende viimatise lemmikraamatu ja tsitaadiga.



ETV näitab 30. jaanuaril kell 14.40 mängufilmi "Kõrboja peremees". ETV2 ekraanil saab 2. veebruari õhtul näha lavastust "Ma armastasin sakslast".