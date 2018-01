Tallinnast väljuval Peterburi teel Väo ristmiku piirkonnas paiknevatel tehnoparkidel on võrreldes Tartu maantee äärsete tehnoparkidega mitmeid eeliseid.

Viimastel aastatel on linnalähedaste ärihoonete arendustegevuse fookus kandunud peamiselt Tartu maantee suunale. Seal paiknevad mitmed suured logistikaettevõtted nagu Smarten Logistics, Sanitex OÜ, Rimi Eesti Food AS, DPD Eesti AS ja tulevane Omniva uus logistikakeskus. Asukohavaliku üks põhjus on kindlasti hea ühendus Tallinna lennujaama, sadamate ja teiste Eesti piirkondadega. Vabu suuri krunte on piisavalt, mis lubab ettevõtetel tuleviku kasvu ja laienemist silmas pidades otsustada teadlikult suurema krundi kasuks, et hiljem kalleid ümberkolimise kulusid vältida.

Peterburi tee äärne ala on samas hinnatud nii kaubandus- kui ka teenindusettevõtete seas, ühtlasi on suure Ida ja Lääne vahelise transiittee äärde end sisse seadnud arvukalt auto- ja rasketehnika müügi, hoolduse ja teenindusega tegelevaid ettevõtteid, logistikaettevõtteid, ladusid ja külmhooneid. Peterburi tee äärne kaubanduskinnisvara on koondunud Smuuli ja Peterburi tee ristmiku ümbrusse ja Laagna-Mustakivi-Tähesaju tee piirkonda.

Lasnamäel keskses asukohas ja hea infrastruktuuriga Tondiraba tehnopargis on kõik krundid tänaseks müüdud ja Tähesaju piirkonnas on saadaval veel vaid üksikud vabad äriotstarbelised maatükid.

Märgilise tähendusega on, et viimase aasta-paari jooksul on suuremad senini kasutusest väljas olnud maa-alad leidnud või lähiajal leidmas rakendust ja selgemat tulevikuvisiooni. Arendajad on juba alustanud või plaanivad lähiajal alustada arendustegevusega. Valmivad T1 kaubanduskeskus, Capital Milli ärihoone aadressil Peterburi tee 47 ja Brave Capitali juhitav Peterburi ärikvartal.

Sellest tulenevalt on Peterburi tee alguses vabade ehitusvõimalustega kruntide arv väga piiratud. Üksikud vabad krundid on välja mõõdetud ning saanud ehitusõiguse. Suurem osa vabadest kruntidest jääb lähiaastatel kaasajastatava Väo ristmiku kanti. Väo ristmiku lähinaabruses kesklinna pool paiknev Tooma tehnopark paikneb samuti veel Tallinna piirides. Rida teisi Väo ristmiku ümbruse tehnoparke laiub Rae vallas ja Jõelähtme vallas.

Peterburi tee tehnoparkide 12 plussi:

Ligipääsuks kaks neljarealist teed (Peterburi tee, Laagna tee) võrrelduna Tartu maantee ühe neljarealise teega.

Hea ligipääs ka ühistranspordiga.

2004. aasta lõpus valmis Laagna tee ühendus Peterburi teega.

Väo ristmiku rekonstrueerimisega viiakse lõpuni Laagna tee neljarealise osa pikendus Peterburi teeni, mis parandab kindlasti oluliselt ristmiku läbilaskevõimet eri suundades.

Tänu Peterburi teele ja Tallinna ringteele on väga hea ühendus tähtsamate kaubasadamate Muuga ja Maarduga ning Vana-Narva maantee tööstuspiirkonnaga.

Asukoht Muuga sadama ja lennujaama vahel ning Suur-Sõjamäe tee olemasolu võimaldab kiiret ühendust lennujaamaga.

Peterburi tee tehnopargid asuvad suurima Eestit ida–lääne suunal ühendava magistraali naabruses.

Kavandatav Rail Baltic’u kaubaterminal asub Muuga sadamas.

Lasnamäe ja Maardu lähedus lihtsustab uute töötajate leidmist. Lähipiirkonnas elab ca 150 000 inimest. Töötajate jaoks on kindlasti tähtsal kohal töökoha lähedus ja hea ühistranspordi korraldus.

Peterburi teel on arvukalt ladustamise ja tootmisega seotud ettevõtetele tugiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid, nt veomasinate ja rasketehnika remont ja hooldus.

Rimi Hypermarket Peterburi tee 98 valmib 2018 teises pooles ja pakub laia valikut toidu- ja tarbekaupu.

Uus Tallinna vangla Soodevahe külas valmib 2018. aasta lõpus. Tänu sellele riiklikule suurehitisele paraneb märgatavalt piirkonna infrastruktuur.

Ehitusõigus ja hinnad

Kruntide täisehitusprotsent on keskmiselt 50, suuremate hoonete rajamiseks on võimalik kinnistuid liita. Peterburi tee Väo ja Loo piirkonna tehnoparkide kruntide hinnad jäävad vahemikku 35-50 €/m2. Peterburi tee äärsete ärikinnistute hinnad on oluliselt kallimad, jäädes vahemikku 80-120 €/m2. Tavapäraselt sisaldab arendajate pakutava krundi hind keskmist tarbimist arvestavaid liitumisvõimsusi. Suuremat tarbimisvõimsust soovivatel klientidel tuleb juurde maksta.

Samuti on võimalik tehnoparkides hooneid üürida, sel juhul on hinnaskaala 4,5-6,5 €/m2. Täpsem hind sõltub kliendi erivajadustest ja soovidest.

NEHATU TEHNOPARK

Asub Tallinna piiril, Tallinn-Narva maantee ning Tallinna ringtee ääres.

27 ha suurune territoorium, mille esimese etapi 21-st tehnovõrkudega tootmis- ja ärimaa kinnistust on realiseeritud 17 krunti. Planeerimisel on arvestatud võimalusega, et kinnistuid saaks omavahel liita. 2017. aastal alustati teise etapi müügiga, kus krundid on suuremad kui esimeses etapis. Tehnopargis asuvad tuntumatest ettevõtetest CF&S Estonia, ON24 Sisustuskaubamaja, Fruit Xpress, Boomerang Distribution OÜ, Freselle, ON/OFF elektroonika.

LOOVÄLJA TEHNOPARK

Asub Peterburi tee ja Loovälja tee vahelisel alal Jõelähtme vallas.

Tehnopargis on kokku neli kehtiva detailplaneeringuga kinnistut, tehnovõrgud on rajatud. Esimene hoone valmis 2017. aasta esimeses pooles. Kinnistud paiknevad Peterburi maantee ja Loovälja tee vahel, väärtust lisab hea nähtavus Peterburi maanteelt.

IRU TEHNOPARK

Asub Peterburi maantee ääres Iru elektrijaama naabruses, Laagna kanalist ja Tallinna ringteest 1 km kaugusel.

Tehnopargi kaugus Tallinna kesklinnast on 8 km, läheduses asuvad Muuga sadam ja Maardu raudteejaam. Tehnopargis asuvad näiteks Logistika Pluss, AS Oru Äri, Hawaii Ekspressi keskladu, Doka Eesti OÜ. Trassid ja ligipääsuteed on varasemalt rajatud. Saadaval on erineva suuruse ja ehitusõigusega kinnistud suurusega 4 000 m2-25 000 m2.

TOOMA TEHNOPARK

Asub Peterburi maantee ja Lagedi tee sõlmpunktis, kus on hea ühendus Vana-Narva mnt tööstuspiirkonna, Muuga sadama, Tallinna ringtee, Lasnamäe ja Tallinn-Peterburi maanteega.

Lähiaastatele kavandatud Väo ristmiku ümberehitamine kindlustab hea ligipääsu kõikidest suundadest nii Tallinnast väljasõidul kui sissesõidul ja loob võimaluse tagasipööreteks.

Kaubanduspinna ankurüürnikuna on lepingu allkirjastanud Rimi Hypermarketi kauplus, mille hoone valmimine on planeeritud 2018. aasta sügiseks aadressile Peterburi tee 98. Valikud on krundid suurusega 7 000-21 000 m2, hoonete ehitusalune pind 2 000-10 000 m2. Küttelahendused on kombineeritud: tsentraalne keskküte ja gaas.

