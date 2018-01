Kõlab esiti ehk kummaliselt, kuid asi on vees, millest seda kohvi tehakse. Väidetavalt pärineb kohvi tegemiseks kasutatav vesi samast kohast, kust tuleb ka tualetti minev vesi.

Üks anonüümseks jääda sooviv lennuteenindaja Betty avaldab portaalis Your Tango tõe, miks ei tasuks lennukis kohvi tellida.

Nii mõnigi meist naudib lennureisil kohvi ega oska isegi kahtlustada, et see võib tema tervisele ohtlik olla.

Lisaks sellele, et see kõlab vastikult - see võib osutuda ohtlikuks ka tervisele.