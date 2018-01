Eile tuli päevavalgele ühe Californias elava perekonna õõvastav saladus - Turpinite pere 13 last, vanuses 2 kuni 29 eluaastat, elasid kohutavates tingimustes – majas oli hingemattev lehk, selle elanikud ei saanud piisavalt süüa ega juua ning kolm neist leiti mööbli külge seotuna. Riverside'i politseiohvitser Gregory Fellowsi sõnul oli laste vanus esialgu üllatav, kuna nad tundusid alatoitumuse tõttu oma tegelikust east palju nooremad.

(Vida Press)

Politsei pressikonverentsil kinnitas Fellows, et kõik ohvrid olid 57aastase David Allen Turpini ja 49aastase Louise Anna Turpini bioloogilised järglased. Paar oli abiellunud, kui naine oli kõigest 16aastane. Politsei kinnitusel olid nii mees kui naine usklikud, kuid ei veel pole selge, kas see aspekt mängis rolli laste väärkohtlemises. 2011. aastal oli David Turpinile võlgade tõttu välja kuulutatud pankrot. Perekonna elukoha aadressile on registreeritud erakool ning ükski lastest riiklikus õppeasutuses ei õppinud.

Greg Fellows pressikonverentsil (AFP/Scanpix)

Politseiametniku sõnul pole hetkel leitud jälgi, mis viitaks seksuaalkuritegudele, kuid ta rõhutas samas, et uurimine on veel väga varajases staadiumis. Üks pere naabritest tunnistas aga ajakirjanikele, et kuna lapsi sõidutati ringi vaid öösiti, turgatas tal pähe mõte laste võimalikust kupeldamisest.

(Vida Press)

Fellowsi sõnul pole ka selge, kui pika aja jooksul laste väärkohtlemine oli aset leidnud, kuid esmasel hinnangul oli see kestnud juba pikema perioodi vältel.

Pressikonverentsil sai sõna ka Corona regionaalhaigla juhataja Mark Uffer, kelle sõnul on raske uskuda, et seitse Turpinite lastest on täiskasvanud, kuna nad on füüsiliselt „väga väikesed“. Ka õdede ja vendade olukorrast politseile teatanud tüdrukut peeti alguses 10aastaseks lapseks. Hiljem selgus, et majast põgenenu oli siiski 17aastane. Ufferi sõnul pole kahtlust, et lapsed on alatoidetud. Veel ütles haigla juhataja, et kõik 13 on üle elanud traumaatilise katsumuse, kuid nad on siiski väga sõbralikud ja koostööaltid.