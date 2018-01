Küpsetuslahing „Eesti parim pagar“ on jõudnud poolfinaalini ning just täna õhtul selgitatakse välja, kes on need kolm pagarit, kes pääsevad võistlema finaali parima pagari tiitlile. Tänane saade on pühendatud Eesti sajandale sünnipäevale. Külaliskohtunikeks on Grete Paia ja Jüri Pootsmann.

Kuna Eesti on mereriik, siis on ülesandeks küpsetada meistriteos, mis sisaldab mõnd mereelukat. Küpsetada ei tohi sel korral kalapirukat vaid midagi, mis sobiks isegi vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtu pidulauale. Küpsetise formaat on igaühe enda otsustada – see võib olla ükskõik mis – pärmitaignapirukast muretaignakorvikeseni. Pinge on laes, sest finaali tahavad pääseda kõik.

Kristiina esineb huvitava ideega – ta küpsetab nullist saia ning täiendab seda tursamaksamäärdega, kirsiks tordil on granadillimääre. Triinu läheb tagasi juurte juurde ja küpsetab pirukaid, mille täidiseks on kilu- ja munatäidis ning lõhe- ja kodujuustutäidis. Stanislav valmistab kasukaga täidetud korvikesi. Patrikul on kavas Wellingtoni pirukas kalaga. Ta pakib taina sisse lõhe, millele lisab maitset ürdivõi. Kuigi üheski raamatus pole kirjas, et Patriku valitud Wellingtoni pirukas peaks olema kalakujuline, suudab kohtunik Ants Patrikut rohkem pingutama meelitada ja veenab poisi küpsetist kalakujuliseks vormima. Patrik higistabki püüdlikult oma Wellingtoni kohal ja nuputab, kuidas saaks küpsetisele uimed külge küpsetada.