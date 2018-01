Sellel nädalal saavad esimesed korteriomanikud võtmed kätte Tartus, aadressil Jakobi 38 ehitatud uues korterelamus.

Omapärase lõõtsakujulise arhitektuuriga hoone ehitamine oli tavatult keerulisem kuid lõpptulemus väärib seda ning Toomemäe nõlval asuv hoone tervitab nüüd väärikalt kõiki Tallinna poolt Tartusse saabujaid. Hoones on 11 korterit ja kaks äripinda.

Eriliseks teeb hoone ka see, et see on esimene kortermaja Tartus, kuhu on paigutatud AS Cleveroni poolt toodetud nutipostkast - moodne robot, millega saab vastu võtta ja saata kirju, ajalehti ja pakke.

