Sotsiaaldemokraadi Rainer Vakra sõnul koguneb keskpäevaks kokku riigikogu fraktsioon, kus tuleb arutlusele ka justiitsminister Urmas Reinsalu tagasiastumise nõue. „See on kindlasti koht, kus sotsiaaldemokraadid seda küsimust arutavad,“ ütles Vakra.

Esialgse info järgi peaks kohtumisest osa võtma ka erakonna esimees Jevgeni Ossinovski. Vakra enda sõnul pole Reinsalu käitunud ministrile sugugi sobilikult.

„Kõigepealt pean ütlema, et tema on kindlasti üks nendest, kes on tihti teistele näpuga näidanud. See sunnib teda kindlasti peeglisse vaatama," ütles Vakra. „Ma arvan, et tal oleks mõistlik rääkida oma otsese ülemuse Seedriga. Igal juhul peaks üks minister suutma alati säilitada rahulikku meelt ja mõtlemisvõimet."