Vastuoluline poliitik Tatjana Ždanoka, kes juhib erakonda Läti Venelaste Liit, plaanib märtsis Euroopa Parlamendist lahkuda ja loodab kandideerida riiklikel parlamendivalimistel oktoobris.

Selleks peab ta aga võitma Läti riiki, et tunnistada põhiseadusvastaseks piirang, mis keelab endistel kommunistidel parlamenti kandideerida, vahendas ERRi uudisportaal.

"Ždanoka on Eesti meedias muidugi suurem koletis, kui ta tegelikult on ja siin Euroopa Parlamendis ma vaigistan oma väikse näpuga, kui vaja on. Loomulikult on ta KGB agent, Brežnevi ajal Prantsusmaal õppinud nõukogude teadlane," arvas Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand, et naise Läti poliitikasse minek on hea.

Tarandi kolleegi Yana Toomi sõnul on Ždanoka Läti saadik, kes on valitud venekeelsete Läti kodanike poolt Euroopa Parlamenti, üks tema põhiline teene on see, et halli passi omanikud saavad viisavabalt liikuda Schengeni viisaruumis.