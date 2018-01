Eesti suurimas veebikauplemiskeskkonnas pakutakse maaliteost Eesti vabariigi presidendist.

Õlimaali pakub neiu22-nimeline kasutaja, kelle profiililt võib saada kinnitust, et tegemist on 100% usaldusväärse müüjaga.

Kunstiteose oksjoni lõppemiseni on üks päev, kuid pakkumisi tehtud veel pole. Maali hind algab 49 eurost. Tee oma pakkumine ja leia president Kersti Kaljulaidile auväärne koht oma kodus! Omaette küsimus on muidugi see, kui sarnane pildil olev Kaljulaid päris Kaljulaidiga on.

Vaata lähemalt siit